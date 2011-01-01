Tout d'abord PLUTONIUM CENTER Production c'est avant tout un centre de formation où nous mettons un point d'honneur à ce que ceux qui nous font confiance entre chez nous en tant que débutant et y ressortent en tant que professionnel. Nous nous engageons à ce que tout le monde puisse en tirer le maximum de ce que nous leur présentons, qu'ils soient lycéens, étudiants, parents ou même déscolarisés. Avec PLUTONIUM CENTER Production, c'est la satisfaction garantie !