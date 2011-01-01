Connecté en tant que :
Tout d'abord PLUTONIUM CENTER Production c'est avant tout un centre de formation où nous mettons un point d'honneur à ce que ceux qui nous font confiance entre chez nous en tant que débutant et y ressortent en tant que professionnel. Nous nous engageons à ce que tout le monde puisse en tirer le maximum de ce que nous leur présentons, qu'ils soient lycéens, étudiants, parents ou même déscolarisés. Avec PLUTONIUM CENTER Production, c'est la satisfaction garantie !
A la fin de chaque formation, nous mettons à la disposition des étudiants des stages professionnels pour qu'ils s'intègrent au mieux au domaine qu'ils auront choisis. De même, nous garantissons aux meilleurs de leur catégorie un emploi à la fin de leurs stages. En plus ils bénéficient non seulement d'une connexion wifi disponible toute la durée de leur formation, mais également d'une initiation gratuite à l'impression numérique.
En plus des formations, PLUTONIUM CENTER Production offre de nombreux services parmi lesquels les assurances automobiles, les photocopies, les impressions numériques, les scannages, le graphisme, les affiches, les photos/shoot et biens plus encore..
PLUTONIUM CENTER vous propose une large fenêtre de services dont nos plus grandes prestations en graphisme (création des cartes, des bâches publicitaires, des enseignes, des faire-part, des étiquettes, des autocollants etc...) en plus d'impressions numériques et pleins d'autres encore.
Nous somme très contents de rencontrer nos clients. Passez donc nous voir pendant les heures normales d’ouverture.
Agontinkon en face pigier bénin, Littoral, Bénin
Ouvert aujourd'hui
08 h 00 – 19 h 00
